Wer bisher dachte, dass er mit Avocados oder Lachs seinen Haaren etwas Gutes getan hat, der liegt sicher richtig. Nun reiht sich aber ein weiteres Lebensmittel in die Liste der Haar-Beauty-Booster ein. Und das ist niemand geringeres, als die gute alte Hefe. Klingt erst mal etwas fragwürdig? Dachten wir auch. Bei genauerem Hinsehen macht das Ganze aber definitiv Sinn. Denn die sogenannte Back- und Bierhefe enthalten beide eine Menge Vitamin-B und verfügen über einen hohen Eiweissgehalt, was unseren Haaren zugute kommt. Aber wie um alles in der Welt soll man denn bitte Hefe zu sich nehmen? Ganz einfach. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: