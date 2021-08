Auf den Videos wird ein zähflüssiges Gelee vertikal aus der Pet-Flasche gedrückt. Beinahe so, wie Klebstoff aus der Tube fliesst. Die Zubereitung ist simpel: Füllt flüssigen Honig in eine Pet-Flasche und stellt die Flasche anschliessend kopfüber für acht Stunden ins Gefrierfach. Ein Ergebnis im Sinne der Ästhetik. Wirklich mehr als süsser Geschmack bietet die Speise aber nicht.



Wer will, beisst den Honig einfach wie eine Bratwurst ab. Allerdings mit Zurückhaltung. Expertinnen und Experten warnen vor unangenehmen Folgen. Eine Professorin der Fielding School of Public Health der Universität von Kalifornien sagt gegenüber USA Today der Überkonsum der gefrorenen Masse könne aufgrund des hohen Zuckergehaltes zu Durchfall führen.