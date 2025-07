Was tun und was essen?

Hausmittel, die effektiv bei Magen-Darm-Grippe helfen

Es krampft und schmerzt, ihr seid ausgelaugt, schwach und so ziemlich alles, was ihr konsumiert, jagt euch in Sekundenschnelle wieder aufs WC? Herrje. Dann hat sich wohl eine fiese Magen-Darm-Grippe den Weg in euren Körper gesucht. Was es in diesem Fall am besten zu tun, essen und trinken gilt, verraten wir euch hier.