Schlaflose Nächte: So wird man Augenringe los

Vitaminmangel in der Ernährung?

Auch die Ernährung kann im Zusammenhang mit Augenringen stehen. So kann hinter den dunklen Ringen etwa ein Vitamin-C- oder Vitamin-B12-Mangel stecken. Während man Vitamin B12 lediglich aus Nahrungsergänzungsmitteln aufnehmen kann, steckt Vitamin C auch in zahlreichen Kosmetikprodukten für die Augen, wie etwa Seren oder Cremes.

Auch Koffein als Inhaltsstoff in Kosmetikprodukten wirkt gegen Augenringe und geschwollene Augen. Koffein macht nicht nur wach, sondern kann auch die Haut straffen. So kann man etwa die Beutel von schwarzem Tee abkühlen lassen und auf die geschwollenen Augen legen. Kamillentee hat ebenso abschwellende Eigenschaften. Gegen Schwellungen unter den Augen helfen ausserdem kühlende Lebensmittel wie Gurkenscheiben oder rohe Kartoffeln.