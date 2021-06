Warum Abfall aus dem Meer kein Müll ist

Der Transport wird CO2-kompensiert und die Herstellung in der Schweiz mit Solarstrom betrieben. Das Granulat wird an der Hochschule für Technik in Rapperswil geprüft und bei einem Schweizer Recyclingspezialisten hergestellt. Dabei werden die gelieferten Flocken zuerst verflüssigt und danach in Form gebracht – Zusätze braucht es keine. "Unser USP ist, dass unser Granulat aus 100 Prozent ocean-bound-plastic besteht", sagt Marc Krebs. Das heisst, es wird nur Plastikabfall verwendet, der tatsächlich aus dem Meer kommt oder direkt an der Küste liegt.