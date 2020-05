Als Peter Hornung vor zwei Jahren das erste Mal ein Badkleid zeichnete, fühlte sich das komisch an. Wie viel Haut darf oder soll man sehen? Welche Schnitte sind überhaupt gefragt? «Die ersten Entwürfe waren eine Katastrophe. Als Architekt zeichnete ich bis anhin nur Bauten», sagt er rückblickend und lacht. Trotzdem war ihm relativ schnell klar, wohin der Weg geht. Seine Bademode sollte schlicht, reduziert und langlebig sein. Der Gedanke der Nachhaltigkeit legte den Grundstein für die Idee seines Labels Round Rivers. Heute produziert das Zürcher Start-up in einem Radius von unter 140 Kilometern – vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt.

«Es tönt jetzt kitschig, aber es war tatsächlich so, dass ich vor zwei Jahren an einem Sommertag in der Zürcher Limmat schwamm und immer wieder leere PET-Flaschen neben mir im Wasser auftauchten», erinnert er sich. «Ich fragte mich: Kann man aus diesem Müll nicht etwas Sinnvolles machen?» Der Gedanke liess ihn nicht mehr los. Mehrmals wöchentlich spazier-te er zum Kraftwerk am Letten und notierte, wie viele Flaschen angeschwemmt wurden.