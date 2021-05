Diese Saison tragen wir Schweizer Bademode

Drei Freundinnen aus Zürich haben sich jahrelang die gleiche Frage gestellt: Wo findet man in der Schweiz ethisch vertretbare Bikinis? Die Antwort liefern sie nun selbst. Mit ihrem Brand Sans Culottes verkaufen sie Bikinis, die in einem kleinen, balinesischen Familienbetrieb produziert werden. Es ist eine einzigartige Zusammenarbeit, die Rettung in letzter Sekunde bot: Das Familienunternehmen in der balinesischen Stadt Denpasar hätte aufgrund der Pandemie beinahe geschlossen werden müssen, dank der Kollaboration mit Sans Culottes konnte ihm aber eine neue Perspektive geboten werden.