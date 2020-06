Schlafen, speisen und shoppen in Genf

La Réserve Genève Hotel & Spa

Abseits der Metroplole, eingebettet in einen vier Hektar grossen Park am Ufer des Genfer Sees mit Blick auf die Berge, liegt dieses exklusive Hide-Away – im Übrigen das einzige mit direktem Seezugang. Hier schwingt man sich morgens aufs Stand Up Paddle, gleitet auf dem glitzernden Wasser an beeindruckenden Villen vorbei und aalt sich danach am königsblauen Pool oder faulenzt im Spa. Ruft die Grossstadt, bringt ein schnittiger Shuttle staunende Gäste auf dem Wasserweg – vorbei am ikonischen Jet d'eau, dem sich aus 140 Meter in die Tiefe stürzenden Wasserstrahl – zur Seepromenade. Genf zum ersten Mal zu begegnen, könnte so kaum bezaubernder sein. Un coup de foudre!

lareserve.ch