Diese Saison tragen wir Schweizer Bademode

1. Palmar Swimwear

Palmar Swimwear wurde 2019 von Delaia Tschannen gegründet. Warum? Weil sie fand, dass es in der Schweiz an schönen, nachhaltigen und gut sitzenden Bikinis mangelte. Nun kreiert sie mit PALMAR Swimwear, nachhaltige Designs mit recyceltem Nylon aus Italien. Und: Damit sich jede*r Kund*in in der Bademode wohlfühlen kann, wurde eine spezielle Grösse V – für Voluminös – konzipiert, die den nötigen Support für grosse Körbchen bietet.