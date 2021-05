5. Briefe schreiben

Wann haben wir wohl zuletzt eine Mitteilung auf Papier gebracht? Vermutlich vor einer Ewigkeit. Wörter in eine Mail oder in ein Chat-Fenster zu tippen geht schliesslich unkomplizierter und kommt schneller an. Aber: Briefe bleiben besonders. Notiert euch auf einer Liste Namen von Personen, denen ihr einen Brief zukommen lassen wollt. Macht euch anschliessend auf in eine Papeterie und kramt zusammen, was ihr braucht: Stifte, buntes Briefpapier, passende Couverts, Glitzerbänder oder Sticker. Danach gehts ans Schreiben. Überlegt, was ihr sagen wollt, feilt an der Formulierung und schreibt alles nieder. Eine entspannende Beschäftigung für euch und eine tolle Überraschung für andere!