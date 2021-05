Der Schuhtrend des Sommers ist ein alter Klassiker

Trotzdem darf es natürlich ein Hingucker sein. Deshalb ist der Ballerina heute nicht mehr ganz so zurückhaltend wie damals in den 1950ern. Stattdessen tragen wir ihn nun nämlich mit gefährlicher Spitze vorne. Ja, vielleicht sogar mit Leoparden-Muster à la Dior. Oder im klassisch schwarzen Look, ohne Blingbling und Tamtam. Oder doch lieber mit rockigen Nieten, wie es Valentino gerade an Tiktok-Star Dixie D'Amelio zeigt? Alles ist möglich. Lasst eurem Modeherz (und Füssen) freien Lauf.