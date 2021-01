Diese 3 BH-Modelle sind bequem und trotzdem sexy

Ihr gehört zu denen, die nachdem sie nach Hause gekommen sind, sofort in ihre Trainerhosen schlüpfen und ganz nach dem Motto «Free the Boobs» den BH schwungvoll in die Ecke pfeffern? Damit seid ihr nicht alleine. Aber weswegen sich in unbequeme Schalen zwängen, wenn es auch bequem geht? Denn die Zeiten, in denen wir unsere Brüste in enge Push-ups gequetscht, lästige Drähte sich in unsere Achseln gebohrt oder wir von den Dingern unschöne Abdrücke bekommen haben sind längst vorbei. Also her mit weichen Stoffen, die sich um unsere Oberweite schmiegen. Abstriche in Sachen Optik müssen wir deswegen nicht machen. Komfortabel heisst nicht, dass die Teile nicht auch sexy sein können. Im Hinblick auf Valentinstag inspirieren wir euch mit Modellen, die hinreissend, aber auch bequem sind.