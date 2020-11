Worauf wir jetzt beim Tragen von Bralettes achten

Davon liess sich die Modewelt natürlich auch abseits des Runways inspirieren. So war das Bralette auch bei kühlen Temperaturen nicht mehr von den Strassen der Metropolen wegzudenken. Kombiniert wurde das Trendpiece sowohl mit winterlichen Mänteln, als auch mit klassischen Trenchcoats oder Blazern. Hauptsache, wir haben etwas Warmes zum Einkuscheln. Zudem bilden die Jacken einen Kontrast zum sexy Oberteil.

So findet das knappe Ding, das früher nur im Sommer und am Strand akzeptabel war, heute seinen Weg zu hippen Coffee-Dates und zum Dinner. Der Trick? Je zurückhaltender das Outfit, desto leichter gelingt der Look. Oder wie es Christian Dior sagen würde: "Das Geheimnis der Eleganz liegt in der Schlichtheit" – ganz genau.