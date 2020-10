3 ofenfrische Highlight-Facts zu den Modewochen

Diversität statt Exklusivität: Models ohne (Standard-)Mass

Obwohl in der Hauptstadt Frankreichs die Corona-Zahlen steigen, fanden Shows vor echtem Publikum statt. Auch Chanel liess sich die grosse Bühne nicht nehmen und fuhr ein Hollywood-Sign-ähnliches Firmenlogo auf. Die Szenerie ganz in Weiss, mit viel Prominenz und Standard-Models. Bis auf die Holländerin Jill Kortleve, die bereits zum zweiten Mal für Chanel lief. Man kann applaudieren, dass da eine nicht in die Sample Sizes passt. Aber letzten Endes ist es eben doch nur eine. Bei Versace in Mailand waren es dieses Mal sogar drei. Alva Claire, Precious Lee und besagte Jill Kortleve durften als erste Plus-Size-Models für Donatella über den Laufsteg spazieren. Nun gut, die grossen Modehäuser verstehen langsam, was für Popstar Rihanna und ihren Lingerie-Brand Savage X Fenty selbstverständlich ist: Schönheit kennt weder eine bestimmte Form noch Farbe.