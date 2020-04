Wann habt ihr das letzte Mal eine Einkaufsliste handschriftlich aufgekritzelt? Die To-Do-Liste auch wirklich mit dem Kugelschreiber abgehakt? Einen Brief geschrieben? Jetzt, wo wir uns mehr denn je in Achtsamkeit und Entschleunigung üben, nehmen wir uns Zeit für die kleinen, aber feinen Dinge. Die perfekten Mitspieler dafür findet man bei Feines in der Berner Marktgasspassage. Jedes Design der Postkarten, Couverts, Planer und Sticker des Papeterie-Labels ist von Gründerin Michèle selbst entworfen. Im Vordergrund steht stets die Idee, ihre pastellfarbene Papier-Palette mit der eignen Kreativität zu kombinieren, etwas ganz Eigenes zu erschaffen und so dem Alltag mehr Zauber zu verleihen. Was bei Feines einkauft wird, ist – wenn immer möglich – mit Bio-Farbe und auf Öko-Papier gedruckt, fair produziert und in der Schweiz oder Europa hergestellt.

Viel Feines, Buntes und Hübsches gibt es weiterhin online oder per Solidarité-Box: Mit viel Liebe packen Michèle und ihr Team Päckchen zum Thema Ostern, Basteln oder Lettering. Verschicken lassen die sich überall hin, wo jemandem Freude gemacht werden soll: nach Hause, zu Freunden, den Grosseltern, ins Spital oder Pflegeheim. Das Ziel? Den Lagerkoller gemeinsam mit ganz viel Papierkram aus dem Haus jagen.

Aber fragen wir Michèle doch mal selbst...