Zwei Liter Wasser täglich und mindestens. Ob es uns danach dürstet oder nicht. Und dann? Was passiert dann? Hat dieses Mass an Flüssigkeit wirklich die Effekte, die einem in Ratgebern immer wieder versprochen werden? Schönere Haut, weniger müde, und so weiter … Und noch ketzerischer gefragt: Wer behauptet das mit der 2-Liter-Regel?