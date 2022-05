Die schönsten E-Bike- und Velorouten der Schweiz

Die Tour in der Westschweiz bietet einen gemütlichen Start in den Parks und Gassen der wunderschönen Stadt Genf. Bequem radelt man am Rhoneufer entlang und kann die schöne Aussicht auf den Rhonebogen und Genfersee geniessen. Vorbei an unzähligen Feldern, Bächen und Wälder ist langsam aber sicher schon das Ziel in Satigny, eine der grössten Weinbaugemeinden der Schweiz, in Sicht.