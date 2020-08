Im Bann der Berge

Auf einer Bank mit Ausblick auf den Schmadribach machen wir Rast. «Das Berghotel ist gleich da oben», sagt Daniel Grossmann und zeigt auf die steilste Abzweigung. Wir ahnen Anstrengendes. Und tatsächlich geht es nochmals richtig in die Beine. Bis man plötzlich am Ziel steht, glücklich und verschwitzt. Von un­se­rem Doppelzimmer aus bestaunen wir die Jungfrau und das Breithorn. Das Bad ist auf der Etage, dafür stehen antike Waschbecken und Krüge bereit. Punkt ­sieben Uhr klingelt eine Glocke – das Abendessen ist serviert. Es gibt Griesssuppe, Rindsvoressen mit Randensalat und Kartoffelstock – alles selbst gekocht von Gast­geberin Manuela von Allmen. «Die Küche ist mein Reich hier auf der Alp. Sieben Tage die Woche», sagt sie und rührt weiter in den grossen Töpfen. «Entweder will man das oder nicht.» So einfach ist das!