Keine Lust auf Sport?

Mit der Motivation ist das so eine Sache. Die gibt es. Die ist oft sogar gross – genau dann, wenn noch genug Zeit ist, den Kurs oder das Jogging-Date abzusagen. Es ist entweder zu kalt oder zu heiss, entweder auf dem Weg dorthin oder am Ort der Leibesertüchtigung selbst. Ausserdem kitzelt ein Hauch Schnupfen das linke Nasenloch. Man möchte sich ja nicht übernehmen. Man sollte vermutlich besser absagen. Na ja, ganz so läuft das natürlich nicht mit dem optimalen Fitnesslevel. Konstanz lautet das Zauberwort und was muss, das muss.