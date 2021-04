Mit diesen Tricks passt jeder Schuh

Watte

Dies ist eine schnelle Lösung, wenn die Füsse ständig herausrutschen. Hier einfach Wattebäusche möglichst passgenau in die Schuhspitzen platzieren und anschliessend kurz testen, ob die Wattemenge ausreicht. Dank der spezifischen Vorzüge der Watte, wie zum Beispiel Verträglichkeit und Weichheit, passt sich das Material der Zehenform optimal an und sogar Druckstellen lassen sich vermeiden. Auch gut zu wissen: In der Regel sind die Füsse am Morgen grösser als am Abend. Deshalb den Schuhkauf auf den Nachmittag oder den Abend legen, um Fehlkäufe zu vermeiden!