Ist ein Vitaminmangel schuld an trockenen Fersen

Am 20. März ist Frühlingsbeginn. Seid ihr auch schon so aufgeregt? Endlich klettern die Temperaturen fleissig nach oben. Textilien? Wollen wir direkt nur noch so wenig wie möglich am Leib tragen. Arme erblicken das Sonnenlicht, nackte Knöchel blitzen aus kürzer werdenden Säumen, Füsse dürfen endlich wieder frische Luft atmen. Das heisst … dürfen sie? Monatelang waren sie ins düstere Socken-Verlies gesperrt, eingeschnürt in dicke Boots oder semi-atmungsaktive Sneaker. Das hinterlässt Spuren. Spuren, die wir jetzt – eben pünktlich zu Frühjahrsbeginn – beseitigen. Wir setzen die Feile an, schwingen den kleinen Nagellackpinsel und … lassen unsere Euphorie von einer völlig vergessenen Problemzone schlagartig bremsen.