7 Haarklammer-Styles für die schnelle Sommerfrisur

Die Queen of Sleeky Bun ist Model Bella Hadid. Dazu wird zunächst an beliebiger Stelle ein Scheitel gezogen. Dann kämmt ihr eure Mähne mittels etwas Styling-Gel und einer feinen Bürste eng an den Kopf. Befestigt wird das Ganze mit Haarspray. Voilà, ready to go!