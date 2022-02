Pamela Andersons legendärste 90's Looks

Lang ist es her, dass Pamela Anderson im roten Badeanzug in den Pazifik hopste – und dort über Nacht zum Star wurde. Ihre blonden Locken, prallen Lippen und heissen Kurven verdrehten nicht nur den Herren der Schöpfung den Kopf. Pam wurde für ihr Auftreten auch vom weiblichen Geschlecht gefeiert. Sie revolutionierte in den 1990ern das prüde Amerika und prägte einen selbstbewusst offenherzigen Stil, den es so bislang noch nicht gegeben hatte.