Inzwischen sieht die Welt (zum Glück) wieder anders aus. Und wir können raus ins schillernde Leben der Restaurants, Bars und kulturellen Anlässen. Dass Loungewear dort nichts zu suchen hat, brauchen wir euch nicht erklären. Mit Freude wird sich seit Ende des Lockdowns wieder in Denim und Heels gezwängt. Die Klamotte ist dank sehnlicher Suche nach Kontrastprogramm seither auf sexy getrimmt. So tragen wir an so ziemlich allen Körperstellen Cut-Outs und hüllen uns in enge Zweiteiler mit kurzen Höschen.