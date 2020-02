So viel zum Höschen der Gegenwart: Genauso, wie es kein so restriktives Schönheitsideal mehr geben sollte, gibt es auch keine Unterwäsche, die moralisch gesehen falsch ist. Alles kann, nichts muss. Für Gleichberechtigung kämpfen, politisch aktiv sein und dabei erotische Spitzenunterwäsche tragen? Das ist durchaus möglich. Man kann sich eben anziehen (drunter und drüber), was man will. Spätestens in dieser Dekade sollte nun wirklich allen mal klar werden, dass Frauen aussehen und sich anziehen können, wie sie möchten, und damit alles tun können, was sie möchten.