Von grossen und kleinen Löchern

Die heissbegehrtesten Teile des Sommers agieren frei nach dem Motto «Hauptsache Loch». Hier eine Schnurr, da ein Schlitz – momentan wird alles so gedreht, geschnitten und drapiert, das ein Cut-Out entsteht (sogar bei Bikinis). Die Öffnungen sind an keiner spezifischen Stelle zu verorten, sollten jedoch riskant gelegen sein. Kim Kardashian zeigt auf Instagram mal wieder ihre ganz eigene Variante (siehe unten). Ob ein grosses Loch oder viele kleine Löcher – das ist dem persönlichen Gefallen überlassen. Wichtig ist nur, dass das Teil eng anliegt, so dass auch nichts verrutschen kann.