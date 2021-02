Mode mit der Ästhetik einer Kuschelsocke

Bouclé ist wenig empfindlich und knittert kaum. Darin kann man sich also wunderbar übers Sofa rollen, ohne danach durchgenudelt auszusehen. Diesen Vorteil hat auch die spiegelglatte Kim Kardashian erkannt und in der «Cozy Collection» ihres Unterwäsche-Brands Skims butterweich verarbeiteten Garn, wie wir ihn aus den Neunzigern und molligen Anti-Rutsch-Socken kennen, zum Loungewear-Liebling des Internets gemacht. Kardashians und Normalos jeglichen Alters fläzen hier in haarigen Hosen, Tops und Cardigans auf minimalistischen Polstermöbeln herum und demonstrieren unbeschwertes und stilvolles Bett-Benehmen.

Als Pullis und kleine Cardigans à la «Clueless» schliesst Bouclé zudem die Lümmel-Lücke zwischen spiessigem Samt und viel zu warmem Fake Fur. Die schwedische Influencerin Matilda Djerf führt uns jedenfalls schon mal die flaumigen Retro-Vibes von Bouclé vor die müden Augen und toppt den kuscheligen Nineties-Rolli mit einer Seventies-Brille. Zeitreisen gehen eben nicht nur im Traum.