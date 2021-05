Das Selbstbewusstsein pushen? Aufrichten bitte!

Mal angenommen wir müssten in 120 Sekunden einen Vortrag starten und wären optimal darauf vorbereitet: Es gäbe keinen Grund genau in diesem Moment die eigene Power-Point-Präsentation zu hinterfragen. Stellen wir uns 111 Sekunden vor hypothetischem Beginn also lieber nicht die Frage, ob die Grafik auf dem letzten Slide für alle verständlich ist, wenn die Bestätigung dafür bereits von mehreren Befragten kam. Andernfalls riskierten wir unnötige 31 Sekunden, in denen gedanklich Pro- und Kontraargumente zu genanntem Slide gelistet würden, was wiederum nur dazu führte, in den restlichen 80 Sekunden den eigenen Puls zu beschleunigen. Bei Nervosität liegt die Herzfrequenz bei über 100 Schlägen pro Minute. Hallo Unsicherheit.