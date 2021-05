Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen... knatterte es pausenlos aus den Radios der frühen 80er-Jahre. Was damals ein Kracher war, schlägt auch heute noch hohe Wellen. Knapp 40 (wir wiederholen: 40!!!) Jahre später und der Grundtenor der modernen Medien lautet erneut: Sommersprossen sind heiss begehrt. Bei den jungen Tik-Tok-Kids geht das Schwärmen sogar so weit, dass man sich die Pünktli unter die Haut stechen lässt. Für immer. Aber was sind Sommersprossen eigentlich?