Ein ruhiger Moment mit Sarah Spale

Ein Schirm würde nicht zu ihr passen, zu buchhalterisch. Aber die Stimmung vor den Fenstern des Hotels Krafft, unserer Shooting-Location – die passt. Graues Basel, Nieselregen, dunkles Timbre: Passt zu ihren Rollen. Aber nur weil das Wetter gerade so richtig bescheiden und die Rollenwahl der Schauspielerin düster ist, lässt es sich Sarah Spale nicht nehmen, zu strahlen. Die ausgebildete Primarlehrerin nimmt das Shooting und unser Interview ernst – und das Ernste mit Humor. Jede hochgezogene Augenbraue sitzt. Wir sprechen über «Platzspitzbaby» (ab 16. Januar im Kino). In dem Film verkörpert sie Sandrine. Heroinabhängig. Mutter. Inspiriert ist die Geschichte von Michelle Halbheers Kindheit und ihrem gleichnamigen Buch. Wir reden über «Wilder». In der SRF-Serie (zweite Staffel ab 7. Januar) spielt sie Rosa. Kommissarin. Drei Morde gilt es aufzuklären. Und wir versuchen zu begreifen, wie die 39-jährige Baslerin nach all diesen Engagements und allem, was in dieser Welt gerade passiert, ihre Zuversicht bewahrt. Eine Unterhaltung über den Glauben an die Menschheit und an sich selbst.