Diese 5 Fehler ruinieren eure Augenbrauen

Ihr drückt zu fest auf

Apropos aufgemalt: Um den Balken-Effekt zu vermeiden, sollte nicht zu viel Druck aufgebaut werden. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die schönsten Brauen im ganzen Land? Diejenige, die mit dem Augenbrauenstift nicht zu fest aufdrückt und so zu viel Produkt verwendet. Man kennt es ja von den Zahnbürsten und dem Zahnfleischbluten. Ok, das ist nicht ganz vergleichbar. Aber wer da wiederum besser zu supersoft greifen sollte, dem sei geraten, beim Augenbrauenstift auf härtere Minen zu setzen. Die geben weniger Produkt ab.