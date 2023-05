7 Gründe, um endlich mit dem Joggen anzufangen

3. Joggen verbindet

Ob nur eine einzelne Freundin, ein Kollege oder gleich die ganze Laufgruppe – wer sichergehen will, dass die Motivation für den regelmässigen Run nicht nach kürzester Zeit nachlässt, ist mit einem oder mehreren Partnern gut beraten. Die feste Verabredung lässt sich schliesslich nicht so leicht absagen wie das verschwitzte Date mit sich selbst. Und das Panache im Anschluss (das im Übrigen isotonisch und damit gar nicht so ungesund ist) trinkt sich gemeinsam auch irgendwie besser.