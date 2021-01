Die 6 legendärsten BH-Momente. Ever.

Man darf seinen Namen nicht aussprechen, sonst fürchtet man Schreckliches. Was Lord Voldemort für den Harry-Potter-Kosmos ist, ist das Jahr 2020 für unseren. Bloss nicht aussprechen, bloss nicht daran zurückdenken. Nee, so richtig viel Gutes brachte es schliesslich kaum jemandem. Ausser … unseren Brüsten vielleicht. Die wurden letztes Jahr so wenig in BHs gesperrt wie nie zuvor.