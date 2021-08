So wenig isst Kurven-Kylie am Tag

Auf Tiktok hat das Reality-Girl, bekannt aus der Fernsehshow «Keeping Up with the Kardashians», nun verraten, was auf ihrem Speiseplan steht. Viel ist es nicht. Trotzdem: Den Fans gefällt ihr vermeintlicher Auftritt mit mörderisch langen Nägeln, laszivem Blick und coolem Rap-Sound von DJ Lilli. Denn wer kann einem Hollywood-Star schon mal unverblümt in den Teller schauen? Und fast-Milliardärin Kylie Jenner hat einen ganzen Tag lang ihre Mahlzeiten und Snacks gefilmt – und die Leute sind sich weitestgehend einig: Wirklich satt wird man davon nicht.