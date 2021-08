Unsere Lieblingsjeans für jede Figur

Als Körpertyp iPhone habe ich mich lange gegen Jeans gesperrt. Da is keine Hüfte, keine Thigh Gap, keine Taille. Alles, was da ist, ist Po. Und das sieht im Gesamten in Denim irgendwie… nach gar nix aus. Womit ich mich anfreunden kann: Die Hosen zwei bis drei Grössen grösser zu kaufen und sie dann entweder mit einem Gürtel gerafft hochzuschnallen oder sie (inzwischen viel lieber) auf Halbmast hängen zu lassen. Vor zwei Wochen hab ich mir diese Mom Jeans von H&M gekauft. In leicht überdimensioniert. Besonders schön finde ich sie zu weiten Männerhemden, die herrlich im Wind flattern. Schliesst man nur einen einzigen Knopf, zeigt das einen Hauch der harten Arbeit, die man bei Sonnenschein in der Badi leistet.

Linda Leitner, Co-Leitung Lifestyle