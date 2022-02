Wie sich Lily James den Pamela-Body antrainierte

Lily James war ja schon vorher sehr schlank. Ziel des Trainings war es, Muskelmasse aufzubauen. So schnell wie möglich. Bevan ordnete an, abwechselnd Übungen für den Oberkörper (Beispiel: Liegestütze) und den Unterkörper (Beispiel: Kniebeugen) durchzuführen, um das Blut im Körper in Wallung zu bringen. Mit jeweils 12 bis 15 Wiederholungen. «So wird das Herz-Kreislauf-System maximal beansprucht und gleichzeitig werden die Muskeln stimuliert», sagt der Experte. Aber es zahlt sich aus. Bevan schwört ausserdem auf Split-Squats. Davon gab es nicht genug im Programm.