Die Gelnägel sollen weg – und jetzt?

Nutzt den Folien-Trick

… kommt der Nagellackentferner. Sorry, aber ohne Aceton wird die feste Gelschicht auf euren Nägeln nicht weichen. Durch das vorherige Anrauen mit der Feile kann das Mittel gut in den Kunstnagel eindringen und diesen auflösen. Am besten geht das, wenn ihr Wattepads vorher in kleine Quadrate schneidet. So belastet ihr eure empfindlichen Hände nicht mehr als nötig mit dem scharfen Zeug. Anschliessend werden sie mit acetonhaltigem Nagellackentferner getränkt, auf den Gelnagel gelegt und mit Alufolie umwickelt, damit nichts verrutscht.