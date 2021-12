Warum niemand mehr riesige Brüste will

Hoch lebe die kleine Brust! Oder...?

«Absoluter Trend ist: back to nature. Heisst: kleinere Implantate», erklärt Allemann. Würde eine Rückkehr zum Ursprung aber nicht bedeuten, man wolle zurück zur eingangs von Chrissy Teigen besprochenen Fett-Tüte? So weit sind wir dann doch noch nicht. Brustvergrösserungen seien noch immer eine der Top-Eingriffe, weiss Allemann aus eigener Erfahrung – aber eben: die Implantate werden kleiner. «Ich habe fast ausschliesslich Patientinnen, die ganz natürlich aussehen wollen. Vor allem junge Patientinnen mit sehr kleinen Brüsten und Mütter, deren Brüste nach zweimal Stillen noch kleiner geworden sind. Ich mache noch immer viele Brustvergrösserungen, aber was ich mache, steht für absolute Natürlichkeit. Grosse Kissen habe ich nie implantiert, sondern immer nur solche, die auch zum Körper passen.» Brüste verlieren also an Dimension, werden aber nicht unbedingt echter.