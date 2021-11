Kommen die ultradünnen Augenbrauen wirklich zurück?

Und nun scheint sie sich wieder zu verdünnisieren. Ein neuer Typ startet in eine neue Saison: filigran, ultradünn, für manche in seiner Leichtfüssigkeit irritierend. Prominente Träger*innen: Vor allem Bella Hadid. Der 96er-Jahrgang macht beinahe jeden 90s-Trend wieder salonfähig. Zick-Zack-Scheitel, Hüfthosen – und jetzt die dünne Braue. Sie ist ja unbestritten schön (Bella, nicht die Braue an sich). Ob diese Schönheit natürlich ist, darüber hingegen, streitet man sich schon. Aber egal, ob angeboren oder nicht, Hadid trifft mit ihrem Aussehen offensichtlich einen Nerv, der glattgebügelter nicht sein könnte: Es ist ein so ebenmässiges, porentief reines Gesicht wie aus Madame Tussaud's Wachfigurenkabinett.