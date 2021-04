An diese Haarspange klammert sich halb Instagram

Sagen wir es mal so: Wäre die Haarklammer eine Hose, dann wäre sie eine Leggings mit Steg oder Schlitz. Also ein Teil, in dem man sich wohlfühlt. Eins, das sich easy peasy stylen lässt, aber eben auch eins, in dem man sich jederzeit respektabel vorzeigen kann. Im Gegensatz zum Scrunchie – das wir, wenn wir im Hosen-Jargon bleiben wollen, eher der Kategorie Sweatpants zuordnen würden – ist gemütliches Fläzen mit Claw Clips aus einem sehr simplen Grund nicht möglich: Es tut schlicht und ergreifend weh. Ergo sitzen/stehen wir aufrecht mit Klammer im Haar – und zeigen uns so von unserer besten Seite.