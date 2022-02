Mit Kendalls Trick wird jeder Look ruckzuck cooler

3, 2, 1 Look aufgewertet

Ein lässig um die Schultern gelegter Pullover kann einen simplen Look also im Handumdrehen aufregender machen. Und den Schmuck ersetzen. Während Kendall uns da mit Color Blocking beizirzt, klappt der Hack auch in der edlen Uni-Variante. Eintönig? Mitnichten! Der Nachteil: Im Grunde muss man den Pulli zweimal kaufen. Gut sieht das Ganze ja aus, obwohl der Look so durchgeplant ist, wirkt er trotzdem irgendwie hingeworfen. Aber einen Pulli wirklich nur zum Umlegen erwerben? Da muss man gut überlegen, ob man sich damit nicht selber umlegt: Liegt das finanziell drin? Kann der Zweitpulli als Schal durchgehen? Brauche ich einen Schal? Ist der Pulli so schön und qualitativ hochwertig, dass es ein Pulli, sorry: zwei Pullis fürs Leben werden können? Kleiner Tipp: Wer doppelt Schwarz wählt, muss weniger darauf achten, dass die Materialien übereinstimmen.