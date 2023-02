4 Arten, einen Schal zu tragen

Ja, ab und an gibt es noch diese Tage, da ist es eigentlich ein Stückchen zu warm, um einen Schal zu tragen. Aber eben: nur eigentlich. Schliesslich gibt so ein wolliges oder wahlweise seidiges Tuch auch Sicherheit. Falls plötzlich doch der Winter über uns hereinbricht – das weiss man in dieser Saison nie so genau. Oder unserem Outfit ohne Accessoire einfach das gewisse Etwas fehlt. Oder einfach, weil wir das Winter-Feeling einfach nicht abwarten können. Soll es auch geben, munkelt man. Wer Tuch oder Schal ganz locker bindet oder nur umhängt, leidet nicht unter der Wärme und sticht trotzdem aus der Masse heraus.

Bei 7 Grad: Der Rollkragenschal