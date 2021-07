Andie MacDowell überrascht mit grauer Wallemähne

Grau dank Corona-Pandemie

Schauspielerin Andie MacDowell ging während der Corona-Lockdowns dazu über, ihr Haar nicht mehr zu färben. «Ich habe meine Haare nicht mehr gefärbt und man konnte die Ansätze sehen und meine Töchter [Rainey und Margaret Qualley, Red.] sagten mir immer wieder, wie cool das aussieht. Und diese Vorstellung, dass ich cool aussehen könnte, gefiel mir. Also habe ich mich darauf eingelassen und ich liebe es», erklärte die US-Amerikanerin Anfang des Jahres in der The Drew Barrymore Show.