Wenn sich die Wüste rund um Indio Kalifornien in eine kunterbunte Spielwiese für Erwachsene verwandelt, bedeutet das nur eins: Das Coachella-Festival ist zurück. Nach einer zweijährigen Zwangspause traf sich am vergangenen Oster-Wochenende das Who is Who der Musik-, Mode-, und Beauty-Szene. Supermodels wie Hailey Bieber und Kendall Jenner schlenderten Hand in Hand am berühmt-berüchtigten Riesenrad vorbei und tanzten zusammen mit Schauspielern wie Timothée Chalamet und Sydney Sweeney zu Music-Acts wie Harry Styles und Billie Eilish. Wo man hinsah, ein Promi kam selten allein.