Harry Styles durchbricht mit seinem Nagellack Normen

Dass Kosmetik nicht nur für das weibliche Geschlecht vorgesehen ist, wissen auch andere Herren der Schöpfung. Zum Beispiel Brooklyn Beckham und Paul Jason Klein. Die teilen neben ihrer Liebe zu Hana Cross und Nicola Peltz auch die zur Farbe. Denn wenn beide Boys Hand in Hand mit ihren untereinander getauschten Liebsten das Haus verlassen, spottet man seit einigen Monaten Nagellack an ihren Fingern. Auf den ersten Blick könnte man vielleicht meinen, der stamme vom weiblichen Part der umschlungenen Hände, guckt man allerdings genauer hin, lässt sich unschwer erkennen: Brooklyn und Paul stehen selbst auf kunterbunte Maniküre. Und nicht nur sie, auch andere junge Herren in Hollywood greifen zum Pinsel. Model Lucky Blue Smith sprang ebenfalls schon auf die Beauty-Welle auf.