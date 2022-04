Von Hippie keine Spur

Ist der stereotypische Coachella-Look endgültig tot?

Den Blumenkranz könnt ihr in diesem Jahr getrost an den Nagel hängen. Wer vor dem Coachella-Riesenrad Insta-Gold erreichen will, kommt nicht länger als Hippie, sondern als Ebenbild der 2000er. Vier ofenfrische Trends vom ersten Wochenende in der kalifornischen Wüste.