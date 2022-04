Glamouröser Auftritt von Chrissy Teigen

Model und Kochbuchautorin Chrissy Teigen erschien in einem ausladenden Prinzessinnentraumkleid auf dem roten Teppich. Da wurde ihr Superstar-Ehemann, Musiker John Legend, in seinem schlichten und komplett schwarzen Outfit fast schon zum Accessoire degradiert.

Das trägerlose Ballkleid von Nicole + Felicia Couture in Pink mit einem aufgefächerten, gerüschten Mieder, einem dramatischen Rockteil sowie einer langen Schleppe war einer der Highlights des Abends. Um den Glam-Faktor noch zu erhöhen, trug Teigen funkelnde Diamant-Ohrringe, die dank ihrer Hochsteckfrisur voll zur Geltung kamen.