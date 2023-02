Kate überrascht mit Opernhandschuhe an Bafta Awards

Entdecke die Diva in dir

Die lange Version des Handschuhs – so wie sie einst Hollywood-Ikonen Marylin Monroe und Audrey Hepburn geliebt haben – nennt man heute #operagloves, also Opernhandschuhe, die über den Ellenbogen reichen. Dieses Modell lässt sich gerade sehr häufig auf dem roten Teppich antreffen. Auch bei der diesjährigen Bafta-Verleihung. Prinzessin Kate sorgte mit ihren Look für eine gehörige Portion Glamour und macht so klar: Ohne Statement-Handschuhe geht in diesem Frühling gar nichts. Dazu kombinierte sie ein asymmetrisches Kleid von Alexander McQueen, dass sie bereits schon zu den Bafta Awards 2019 trug und Statement-Ohrringe von Zara. Ungewöhnlich mutig und trendy für die britische Adelige.