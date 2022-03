In der Nacht von Sonntag auf Montag versammelte sich das Who is Who Hollywoods endlich wieder im Dolby Theatres in Los Angeles. Ein Goldjunge für den besten Look wird dort zwar nicht verliehen, dennoch warfen sich die Stars mal wieder mächtig in Schale. Neben glamourösen Roben bekamen wir in diesem Jahr auch eine überraschend grosse Auswahl an aufregenden Beauty-Looks zu Gesicht.