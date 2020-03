Die schönsten Beauty-Looks, frisch vom Runway

Was war das für ein Monat. Als seien all die Eindrücke der Fashion Weeks in New York, London, Mailand und Paris nicht ohnehin schon wahnsinnig überwältigend, kam in diesem Jahr auch noch ungefragt der Coronavirus dazu, um bei Designern, Models und Gästen Angst und Schrecken zu verbreiten. Doch umso grösser der Kontrast zwischen harter Realität und glamourösen Schauen, desto schöner die kurze Flucht in die schillernden Laufsteg-Momente. Was uns da so herrlich verzaubert, sind aber nicht immer nur raffinierte Stoffe, sondern auch die gekonnt eingesetzten Farbpinsel, die uns zum Träumen anregen. Welches Make-up der Fashion Week sich schon jetzt zum Trend gemausert hat?